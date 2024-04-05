Более 680 приусадебных участков подтоплено талыми водами в Подмосковье

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В зонах подтопления паводковыми водами в Московской области находятся 682 приусадебных участка, пять мостов и 13 автодорог. Такими данными поделились в пресс-службе регионального главка МЧС.
«Эвакуация населения и перегон скота пока не планируются. Потенциально опасные и социально значимые объекты в зону подтопления не попали. В ликвидации последствий подтопления участвуют 142 человека и 59 единиц техники», – рассказали РИА Новости в чрезвычайном ведомстве.Ранее сообщалось, что паводковые воды отрезали от транспортного сообщения два населённых пункта Московской области: Слемские Борки в городском округе Луховицы и деревню Слобода в Рузском городском округе.
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Лора Луганская