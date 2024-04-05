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Более 680 приусадебных участков подтоплено талыми водами в Подмосковье

05 апреля 2024, 14:46
Фото: пресс-служба Минтранса МО

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В зонах подтопления паводковыми водами в Московской области находятся 682 приусадебных участка, пять мостов и 13 автодорог. Такими данными поделились в пресс-службе регионального главка МЧС.

«Эвакуация населения и перегон скота пока не планируются. Потенциально опасные и социально значимые объекты в зону подтопления не попали. В ликвидации последствий подтопления участвуют 142 человека и 59 единиц техники», – рассказали РИА Новости в чрезвычайном ведомстве.
Ранее сообщалось, что паводковые воды отрезали от транспортного сообщения два населённых пункта Московской области: Слемские Борки в городском округе Луховицы и деревню Слобода в Рузском городском округе.

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#подтопление
#паводок
#половодье
#мчс
#подмосковье
#московская область
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Рэпера Toxi$ обвиняют в пропаганде наркотиков
В треках рэпера Toxi$ нашли пропаганду наркотиков
05 апреля 2024, 14:56

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Пропаганду наркотиков обнаружили в треках популярного рэп-исполнителя Toxi$. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».
Через месяц по данному факту состоится заседание в Невском районном суде.

Отмечается, что пропаганду обнаружили специалисты МВД и наркологической больницы. Они направили в суд материалы о творчестве 20-летнего рэпера.

При этом представитель музыканта заявил, что в треках отсутствует призыв к употреблению наркотических веществ. Он не признал вину в административном нарушении о пропаганде, рассказала руководитель объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

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#наркотики
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#суд
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В Ступине лесничие убрали с дороги поваленное дерево
05 апреля 2024, 14:49

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Сильный ветер повалили дерево на лесную дорогу рядом с посёлком Малюшкина Дача в городском округе Ступино, проезд от упавшего ствола освободили сотрудники лесной охраны филиала Мособллеса «Русский лес», сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Поваленное на дорогу дерево лесничие заметили в ходе планового патрулирования. С помощью бензопилы лесничие распилили ствол и освободили проезд для транспортных средств», — говорится в сообщении.
В областном Комлесхозе отметили, что подобные случаи происходят довольно часто, и подмосковные лесничие готовы к ним. Иногда о деревьях, перегородивших дорогу, сообщают местные жители, а иногда лесничие лично сталкиваются с последствиями стихии и сразу их устраняют.

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Суд вынес приговор девушке, «пощекотавшей» грудь монумента «Родина-мать»
Осквернившую «Родину-мать» девушку приговорили к 10 месяцам принудительных работ
05 апреля 2024, 14:46

Фото: iStock/gorodenkoff

Самарского блогера, обвиняемую в надругательстве над монументом «Родина-мать», приговорили к 10 месяцам принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что речь идёт о 23-летней Алёне, которая прошлым летом опубликовала видео, на котором «щекотала» грудь монумента «Родина-мать» в Волгограде. В отношении девушки было возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Девушка успела покинуть Россию и уехать на Шри-Ланку, однако спустя полгода вернулась, и была задержана в аэропорту.

Прокуратура запросила приговорить девушку к тюремному заключению на 10 месяцев. Однако суд вынес приговор о наказании в виде 10-месячных исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

До вступления приговора законную силу Алёна будет находиться дома под подпиской о невыезде. До этого она находилась в СИЗО.

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#суд
#уголовное дело
#волгоградская область
#памятник
#блогер
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Жалобу на арест продавшего машину исполнителям теракта в «Крокусе» рассмотрят 10 апреля
Суд рассмотрит жалобу на арест Исломова по делу о теракте в «Крокусе» 10 апреля
05 апреля 2024, 14:26

Фото: iStock/gorodenkoff

Мосгорсуд 10 апреля рассмотрит жалобу на арест Диловара Исломова, который продал машину исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом ТАСС сообщили в суде.
Отмечается, что заседание состоится в 14:00 по мск. По информации источника, Исломов и два его сына, как и еще один фигурант дела Алишер Касимов, сдавший им квартиру, знали о намерениях преступников совершить теракт и оказывали им всяческую помощь.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Москве, Екатеринбурге и Омске троих пособников теракта в «Крокус сити холле». По данным РИА Новости, двое новых фигурантов дела о теракте в подмосковном концертном зале переводили деньги на покупку оружия и транспорта, которые использовались преступниками.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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#крокус сити холл
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#заседание
#рф
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Паводок отрезал от транспортного сообщения два подмосковных населённых пункта
05 апреля 2024, 14:23

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Два населённых пункта Московской области отрезаны паводковыми водами от транспортного сообщения. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного главка МЧС.
«В городском округе Луховицы от транспортного сообщения изолировано село Слемские Борки, в Рузском городском округе – деревня Слобода. В Слемских Борках находятся 38 человек, в том числе двое детей. Инвалидов и беременных нет. Установлены запрещающие движение автотранспорта знаки. Угрозы жизнеобеспечению населения нет, организована работа катера», – уточнили в ведомстве РИА Новости.
Там добавили, что деревне Слобода зарегистрированы 54 человека, но сейчас проживают 30. Детей нет. Для перевозки людей организована лодочная переправа, подготовлен пункт временного размещения.

По данным МЧС региона, по состоянию на утро 5 апреля в Московской области в зонах подтопления паводковыми водами находятся почти 700 приусадебных участков, пять мостов и 13 автодорог. Последствия стихии устраняют 142 человека и без малого 60 единиц техники.

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#подтопление
#половодье
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#подмосковье
#луховицы
#руза
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В Щёлкове спасатели освободили автомобиль от поваленного дерева
05 апреля 2024, 14:08

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Дерево упало на машину жителя города Щёлково, освободить транспортное средство помогли спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«О происшествии в службу экстренных вызовов «Система-112» сообщил сам хозяин машины. На место выехали работники противопожарной спасательной службы. Они распилили упавшее дерево на части и оттащили в сторону», — говорится в сообщении.
В результате от поваленного дерева был освобождён и автомобиль, и придомовая территория.

Ранее сообщалось, что в Московской области сильный ветер повалил 165 деревьев и повредил 31 автомобиль. Отмечается также, что в Подольске из-за порыва ветра дерево упало на десятилетнюю девочку. Ребёнка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и гематомой.

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#дерево
#спасатели
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#мособлпожспас
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Следователи раскрыли таинственное исчезновение многодетной семьи 30 лет назад
СК РФ: установлены обстоятельства исчезновения многодетной семьи 30 лет назад
05 апреля 2024, 13:57

Фото: сайт СК РФ

Следователи установили обстоятельства безвестного исчезновения многодетной семьи 30 лет назад. Об этом СК РФ сообщил в своём Telegram-канале.
По подозрению в причастности к совершению убийства супругов и их трёх несовершеннолетних детей в Волгограде задержали С. Смагина, а в Красноярском крае – В. Маркова.

Версия следствия гласит, что в 1994 году подозреваемые узнали, что в доме во Владивостоке по соседству с задержанным Смагиным живёт многодетная семья, которая продаёт квартиру. Подозреваемые решили завладеть недвижимостью незаконным путём, вошли в доверие к членам семьи и переоформили квартиру на подставное лицо.

Позднее в этой квартире были убиты 28-летний отец, его 26-летняя беременная супруга и их дети: семилетняя девочка, двухлетний и годовалый мальчики. Тела убитых были сокрыты.

Затем квартиру обменяли на автомобиль «Тойота», который собирались продать в Новосибирске. Однако во время перегона он попал в аварию и был продан за 300 долларов США.

Следователями приморского управления СК РФ были установлены личности подозреваемых. Первым был задержан Смагин, который признался в содеянном и выдал соучастника – сослуживца по военной части на Камчатке. Он не знал его личных данных, но по описанию следователи обнаружили Маркова, проживающего в Красноярском крае.

Смагин принял участие в проверке показаний, где он подробно рассказал об этапах совершения преступления.

В настоящее время следствие намерено направить ходатайство в суд об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде тюремного заключения.

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#многодетная семья
#убийство
#следователи
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Восемь человек пострадали при детонации упавшего беспилотника в Ростовской области
Голубев: восемь человек пострадали при детонации упавшего БПЛА под Ростовом
05 апреля 2024, 13:38

Фото: iStock/maxim4e4ek

Восемь человек пострадали в результате детонации взрывного устройства на одном из упавших в Ростовской области дронов. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своём Telegram-канале.
Отмечается, что детонация взрывного устройства произошла в Морозовском районе области, недалеко от аэродрома.

Пострадавшие проводили следственные действия на месте падения дронов. Их всех экстренно доставили в районную больницу.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что системы ПВО минувшей ночью уничтожили 44 украинских БПЛА над территорией Ростовской области. В ходе этой атаки получила повреждения электроподстанция, нарушено энергоснабжение.

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#ростовская область
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#пво
#взрывчатка
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Три человека ранены в Брянской области после обстрела ВСУ
Богомаз: Три человека пострадали при обстреле Суземки в Брянской области
05 апреля 2024, 13:04

Фото: iStock/maxim4e4ek

Украинская сторона обстреляла посёлок Суземки в Брянской области, пострадали три человека. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз.
«Украинские террористы совершили обстрел Суземки — административного центра Суземского района. По предварительной информации, в результате террористической атаки трое мирных жителей получили легкие ранения», — написал Богомаз в своём Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Кроме того, по словам Богомаза, в результате украинской атаки повреждено административное здание. Также пострадал храм и несколько автомобилей. Сейчас специалисты обследуют территорию, которая подверглась обстрелу.

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