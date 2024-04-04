В Химках устраняют подтопление в коттеджном посёлке «Маленькая Шотландия»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
Коммунальные и оперативные службы ликвидируют последствия паводка в коттеджном посёлке «Маленькая Шотландия» в деревне Пикино. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа Химки.
Подтопление произошло после резкого потепления и обильного таяния снега. Воду начали откачивать промышленными помпами. Затем приняли решение дополнительно установить на территории посёлка насосную станцию. Также решено произвести тампонирование водопропускной трубы, чтобы отвести поступающий из леса поток. Привлечены дополнительные ресурсы МЧС и МБУ «Химспас».
Как отметили специалисты оперативных служб, на данный момент поступление воды прекратилось. Ход работ постоянно контролирует администрация Химок.
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«Мы прошли в лесополосу и обследовали трубу. Есть возможность отвести воду. Сейчас сюда движется коммунальная техника, привезут мешки с песком, чтобы отвести воду в трубу. Это позволит нам снизить уровень поступления воды и увести её в сторону», – рассказал замглавы Химок по вопросам ЖКХ Денис Юрков.
«Два дня назад сюда доставили промышленные мотопомпы, которые сейчас откачивают воду. Вода подошла только ко входным группам, но в дома не вошла. Жителям будем оказывать содействие и помощь. В жилом комплексе в таком объёме подобное подтопление произошло впервые, раньше такого не было», – отметил начальник территориального управления Лунёвское Эдуард Машковцев.В таунхаусах посёлка расположено более 470 квартир, к 24 из них сейчас трудно подойти из-за подтопления.
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Лора Луганская