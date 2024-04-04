В Луховицах из-за паводка остаются подтопленными 12 участков дорог

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники Мособлпожспаса борются с паводком в городском округе Луховицы. Как сообщили в пресс-службе ведомства, работы начались в последних числах марта, как только поднялся уровень воды в реке Оке и осложнилась обстановка на нескольких участках автодорог между населёнными пунктами.
«Работники Московской областной противопожарно-спасательной службы контролируют паводковую обстановку на 12 участках дорог в Луховицах. Мониторинг уровня воды проводится дважды в день. Данные передают в штаб Мособлпожспаса для принятия решений. По состоянию на вечер 4 апреля перелив на участке Белоомут – Гольный Бугор составляет 3,8 м. Чуть ниже уровень на участке от Белоомута до Слемских Борок – 3,5 м, от Белоомута до Ловецких Борок – 3,25 м.», – рассказал замначальника территориального управления №11 Владимир Проскуряков.По его словам, в Слемских Борках выставлен пожарный пост, где круглосуточно дежурят спасатели. Пожарные обеспечены всем необходимым для постоянного проживания, личный состав размещён в утеплённой палатке с отопительными приборами и микроволной печью, обеспечен продуктами.
Населению на подтопленных территориях помогают работники Мособлпожспаса на двух автомобилях повышенной проходимости на базе КамАЗов. Один дежурит на правом берегу Оки, другой – на левом, у села Дединово.
«На автомобиле повышенной проходимости мы ездим по маршруту Дединово – Любичи – Гольный Бугор. Перевозим людей, доставляем продукты питания и медикаменты по заказам населения. Вчера заезжали в Лисьи Норы, вода там достигла предельных для машины значений. Сегодня уровень поднялся ещё на 20 см, и автомобиль туда уже не пройдёт», – сказал главный эксперт службы оперативного обеспечения Мособлпожспаса Антон Жуков.Другая машина ведомства курсирует от Красной поймы до Дединова по расписанию движения рейсового автобуса, следующего от паромной переправы.
Как уточнил Проскуряков, вода в Оке продолжает прибывать, но уже не так интенсивно.
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Лора Луганская