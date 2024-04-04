В Луховицах из-за паводка остаются подтопленными 12 участков дорог

Работники Мособлпожспаса борются с паводком в городском округе Луховицы. Как сообщили в пресс-службе ведомства, работы начались в последних числах марта, как только поднялся уровень воды в реке Оке и осложнилась обстановка на нескольких участках автодорог между населёнными пунктами.