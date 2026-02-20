Слон наступил на хозяина за то, что ему помешали заняться сексом
В Таиланде 19-летний слон по кличке Пхет Утхай напал на своего владельца и устроил дебош на улице после того, как ему помешали спариться. Об этом сообщает Thai Examiner.
По данным издания, встречу со слонихой организовал хозяин животного — 35-летний Сомпорн Саттхисо. Мужчина планировал заняться разведением слонов и договорился с жителями одной из деревень о подходящей самке. Он привел Утхая на открытое поле, где их уже ждала слониха.
Слон начал ходить кругами рядом с самкой, но к спариванию так и не приступил. Саттхисо попытался поторопить его, что, как утверждается, и спровоцировало агрессию. Разозлившись, Утхай сбил мужчину с ног и наступил на него.
После этого слон переключился на припаркованные рядом автомобили. Он проткнул бивнями одну машину, затем повредил еще одну. Пострадавшего в это время оттащили очевидцы и передали медикам — мужчину срочно доставили в больницу.
На этом инцидент не закончился. Утхай направился в сторону деревни и по дороге повалил пять дорожных знаков, из-за чего жители в панике разбежались. Прибывшим спасателям потребовалось около двух часов, чтобы успокоить животное транквилизаторами.
Саттхисо остается в больнице с травмой легкого. За слоном временно наблюдают ветеринары.
