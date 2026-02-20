Слон наступил на хозяина за то, что ему помешали заняться сексом

20 февраля 2026, 22:15

Слон наступил на мужчину в Таиланде за то, что тот мешал ему спариваться

Фото: istockphoto/Oleg Elagin

В Таиланде 19-летний слон по кличке Пхет Утхай напал на своего владельца и устроил дебош на улице после того, как ему помешали спариться. Об этом сообщает Thai Examiner.