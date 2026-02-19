Женщина бросила собаку в аэропорту, чтобы её пустили в самолёт

19 февраля 2026, 11:02

В Лас-Вегасе арестовали пассажирку, бросившую собаку в аэропорту

Фото: Istock/Jason Harris

В американском Лас-Вегасе пассажирка бросила свою собаку в аэропорту, чтобы успеть на рейс. Как сообщает New York Post, инцидент произошёл 2 февраля в международном аэропорту Гарри Рида.