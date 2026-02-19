Достижения.рф

Женщина бросила собаку в аэропорту, чтобы её пустили в самолёт

В Лас-Вегасе арестовали пассажирку, бросившую собаку в аэропорту
Фото: Istock/Jason Harris

В американском Лас-Вегасе пассажирка бросила свою собаку в аэропорту, чтобы успеть на рейс. Как сообщает New York Post, инцидент произошёл 2 февраля в международном аэропорту Гарри Рида.



26-летняя Джериран Брайсон подошла к стойке регистрации авиакомпании JetBlue вместе с двухлетним голдендудлем. Женщина пыталась зарегистрировать питомца как собаку-поводыря, однако сотрудники отказали ей из-за отсутствия необходимых документов.

Разозлившись, пассажирка просто оставила пса у стойки и направилась на посадку. Животное растерянно смотрело вслед уходящей хозяйке, но та не обернулась. Полиция задержала Брайсон в зоне вылета.

При задержании женщина вела себя агрессивно, а на предупреждение о штрафе заявила, что бросила собаку по указанию сотрудников аэропорта. Теперь американке грозит суд по обвинениям в оставлении животного и неповиновении полиции. Сейчас пёс находится в приюте и ждёт новых хозяев.

Ольга Щелокова

