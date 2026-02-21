Четыре кашалота выбросились на берег датского острова Фане
Четыре кашалоты выбросились на побережье Дании. Об этом пишет местная газета Bornholms Tidende.
Три кита оказались на стороне острова Фане, один — на противоположной. Власти отмечают, что одно из животных подает признаки жизни. Из-за прилива спасатели пока не смогли подобраться к ним.
Прибрежная зона оцеплена, полиция и другие специалисты охраняют китов. Людей просят держаться подальше, чтобы не тревожить животных и не мешать спасательной операции. Также это важно для предотвращения возможной кражи челюстей кашалотов.
Это уже третий подобный случай в Дании в этом году. Две недели назад одного кита нашли в Северной Ютландии, еще одного — недалеко от Эсбьерга. Ученые считают, что все они могут быть из одной группы.
Ранее сообщалось, что тушу девятиметровой самки финвала весом 6,5 тонны вынесло на берег в Испании.
