Четыре кашалота выбросились на берег датского острова Фане

Фото: iStock/USO

Четыре кашалоты выбросились на побережье Дании. Об этом пишет местная газета Bornholms Tidende.



Три кита оказались на стороне острова Фане, один — на противоположной. Власти отмечают, что одно из животных подает признаки жизни. Из-за прилива спасатели пока не смогли подобраться к ним.

Прибрежная зона оцеплена, полиция и другие специалисты охраняют китов. Людей просят держаться подальше, чтобы не тревожить животных и не мешать спасательной операции. Также это важно для предотвращения возможной кражи челюстей кашалотов.

Это уже третий подобный случай в Дании в этом году. Две недели назад одного кита нашли в Северной Ютландии, еще одного — недалеко от Эсбьерга. Ученые считают, что все они могут быть из одной группы.

Ранее сообщалось, что тушу девятиметровой самки финвала весом 6,5 тонны вынесло на берег в Испании.

Лидия Пономарева

