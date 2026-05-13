Более 700 шкурок соболя и куницы обнаружили таможенники в почтовых отправлениях
Сотрудники Центральной почтовой таможни нашли свыше 700 выделанных шкурок соболя и куницы в ходе проверки шести посылок, отправленных в Шеньян (Китай).
В посылках обнаружили 12 зимних курток с меховой подкладкой, в которой были вшиты шкурки диких животных. Стоимость нелегального товара составила 7 миллионов рублей.
Каждая куртка содержала от 50 до 70 меховых шкурок разных цветов и размеров. Однако отправитель в таможенных декларациях указал, что отправляет изделия из хлопка.
Анализ показал, что мех принадлежит семейству куньих и считается стратегически важным ресурсом. Его экспорт требует обязательного декларирования и наличия соответствующих разрешений.
Контрабандистом оказался иностранный гражданин, работающий скорняком в одном из столичных меховых ателье. Он скрывал свою незаконную деятельность, используя поддельные документы и фиктивные контактные данные. Во время обыска в его квартире нашли тысячи соболиных и куньих шкур, которые планировалось отправить в Китай для изготовления шуб. Эти изделия предполагалось затем вернуть в Россию для продажи.
По факту произошедшего возбуждено три уголовных дела по статье 226.1 УК РФ (контрабанда стратегических товаров и ресурсов). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет или штраф в размере до миллиона рублей. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следствие продолжается.
