Похитителя жестких дисков с неизданной музыкой Бейонсе приговорили к двум годам тюрьмы. Об этом информирует BBC.
В Атланте суд вынес приговор 41-летнему Кельвину Эвансу за кражу жёстких дисков с неизданной музыкой Бейонсе из арендованной машины. Ему назначили два года тюремного заключения и три года испытательного срока. Мужчина уже заключил сделку со следствием.
Инцидент произошёл 8 июля 2025 года, когда Эванс проник в автомобиль Jeep Wagoneer, который арендовали хореограф и танцовщица Бейонсе перед её концертами в рамках тура Cowboy Carter в Атланте. Когда владельцы вернулись, они обнаружили разбитое заднее стекло машины, а их ноутбуки, наушники, дорогостоящую одежду и жёсткие диски — исчезли. Найти их не удалось.
Адвокат Кельвина сообщил в суде, что его клиент «стремится к честному заработку и интеграции в общество». Суд также наложил запрет на приближение Эванса к пострадавшим и к месту происшествия. Злоумышленник находится в тюрьме с августа прошлого года.
