На птицефабрике в Ленинградской области произошла массовая драка
На птицефабрике «Синявинская» в Ленинградской области произошла массовая драка, в результате которой пострадали люди. Об этом информирует 78.ru.
Согласно данным источника, в ходе конфликта пострадали 21 человек. Одного из них госпитализировали в тяжелом состоянии, а семерых — с травмами средней тяжести.
Как сообщили в правоохранительных органах, массовая драка между сотрудниками птицефабрики началась после словесной перепалки между представителями Средней и Южной Азии. В инциденте участвовали 60 человек, из которых 12 были доставлены в отделение полиции. В настоящее время все детали произошедшего уточняются.
