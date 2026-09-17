Более 80 человек погибли при обрушении шахты в Южном Судане
При обвале шахты в Южном Судане погибли не менее 82 человек, ещё 50 получили травмы. Об этом написала газета Gulf News.
Судьба многих рудокопов остаётся неизвестной. Сейчас они числятся пропавшими без вести. По данным издания, под завалами может находиться ещё ряд людей, точное количество пока не установлено. В районе ЧП продолжаются спасательные работы.
Ситуация связана с ростом кустарной золотодобычи в стране. С 2023 года торговля золотом стала одним из источников финансирования суданских военных. Это спровоцировало всплеск интереса к добыче металла, и многие молодые жители страны устремились в нерегулируемые районы, поддавшись «золотой лихорадке».
Читайте также: