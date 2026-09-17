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Водитель насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Дагестане

Фото: iStock/Anton Novikov

В Махачкале в результате аварии погибла 30‑летняя местная жительница. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Дагестан.



Инцидент случился 16 сентября около 22:30 на проспекте И. Шамиля. По предварительным данным, 20‑летний водитель автомобиля Volkswagen Polo совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

Пострадавшая получила тяжёлые травмы и скончалась на месте аварии. Сотрудники правоохранительных органов проводят служебную проверку, выясняя все обстоятельства случившегося.

Ранее в Сингапуре водитель автобуса потерял сознание, находясь за рулём. Трагедии удалось избежать благодаря неравнодушным очевидцам.

Александр Огарёв

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