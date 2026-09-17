Достижения.рф

Встреча женщины с кабаном в Польше чуть не закончилась трагедией

Кабан напал на женщину в Польше и сломал ей ногу
Фото: iStock/Maciej Pawlik

В Варшаве женщина пострадала при столкновении с диким кабаном. В результате нападения она получила серьёзную травму, рассказал телеканал TVP World.



Животное внезапно появилось на пути у прохожей и стремительно бросилось вперёд. По словам самой пострадавшей, сила удара оказалась настолько большой, что её подбросило в воздух. Когда женщина упала на бордюр, боль была невыносимой.

Пострадавшую доставили в больницу. Медики диагностировали у неё перелом левого бедра со смещением.

Тем временем Красноярский край продолжают терроризировать медведи. Недавно одной из жертв очередного хищника стала жительница Ермаковского района. Он пробрался в дом к женщине через окно и не оставил ей шансов на выживание.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0