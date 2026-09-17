Встреча женщины с кабаном в Польше чуть не закончилась трагедией
В Варшаве женщина пострадала при столкновении с диким кабаном. В результате нападения она получила серьёзную травму, рассказал телеканал TVP World.
Животное внезапно появилось на пути у прохожей и стремительно бросилось вперёд. По словам самой пострадавшей, сила удара оказалась настолько большой, что её подбросило в воздух. Когда женщина упала на бордюр, боль была невыносимой.
Пострадавшую доставили в больницу. Медики диагностировали у неё перелом левого бедра со смещением.
Тем временем Красноярский край продолжают терроризировать медведи. Недавно одной из жертв очередного хищника стала жительница Ермаковского района. Он пробрался в дом к женщине через окно и не оставил ей шансов на выживание.
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