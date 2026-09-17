Встреча женщины с кабаном в Польше чуть не закончилась трагедией

17 сентября 2026, 02:38

Кабан напал на женщину в Польше и сломал ей ногу

Фото: iStock/Maciej Pawlik

В Варшаве женщина пострадала при столкновении с диким кабаном. В результате нападения она получила серьёзную травму, рассказал телеканал TVP World.