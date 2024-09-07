Более 9,1 млн некачественных сухпайков поставили в ВС РФ по завышенному ценнику

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Больше 9,1 миллиона некачественных сухпайков поставили в ВС РФ по завышенному ценнику в 2022-2023 годах, пишет ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.
Ранее сообщалось, что экспертизой запрещены сухпайки, которые фигугируют в деле о хищениях в Минобороны РФ.
В июле был арестован экс-замминистра обороны Дмитрий Булгаков, который отвечал за армейское материально-техническое обеспечение. Правоохранители уточняли, что Булгаков продвигал с помощью своего служебного положения интересы АО «Грязинский пищевой комбинат». Топ-менеджеров организации взяли в рамках дела о ненадлежащем оказании услуг.
Следствием установлено, что поставляемые пайки являются некачественными. Сумма ущерба составляет 1.3 миллиарда рублей.
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В июле был арестован экс-замминистра обороны Дмитрий Булгаков, который отвечал за армейское материально-техническое обеспечение. Правоохранители уточняли, что Булгаков продвигал с помощью своего служебного положения интересы АО «Грязинский пищевой комбинат». Топ-менеджеров организации взяли в рамках дела о ненадлежащем оказании услуг.
Следствием установлено, что поставляемые пайки являются некачественными. Сумма ущерба составляет 1.3 миллиарда рублей.
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Никита Кротов