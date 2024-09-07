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Более 9,1 млн некачественных сухпайков поставили в ВС РФ по завышенному ценнику

07 сентября 2024, 11:51
Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Больше 9,1 миллиона некачественных сухпайков поставили в ВС РФ по завышенному ценнику в 2022-2023 годах, пишет ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.
Ранее сообщалось, что экспертизой запрещены сухпайки, которые фигугируют в деле о хищениях в Минобороны РФ.

В июле был арестован экс-замминистра обороны Дмитрий Булгаков, который отвечал за армейское материально-техническое обеспечение. Правоохранители уточняли, что Булгаков продвигал с помощью своего служебного положения интересы АО «Грязинский пищевой комбинат». Топ-менеджеров организации взяли в рамках дела о ненадлежащем оказании услуг.



Следствием установлено, что поставляемые пайки являются некачественными. Сумма ущерба составляет 1.3 миллиарда рублей.

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#россия
#минобороны рф
#новости
#уголовное дело
«Приходится очень несладко»: Алаудинов рассказал о положении ВСУ под Курском
Алаудинов: ВСУ под Курском приходится очень несладко
07 сентября 2024, 03:26

Фото: Telegram-канал А. Алаудинова

Командующий спецназом «Ахмат», заместитель начальника Главного управления во Военно-политической работе Министерства обороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале оценил положение украинских войск в Курской области. По его словам, за последние сутки противник понес серьезные потери.
Украинскам силам «приходся очень несладко», заявил офицер. В зоне ответственности полка «Ахмат» были атакованы два танка, два миномета, автомобиль и артиллерийское оборудование.

Алаудинов добавил, что ВСУ понесли большие потери в живой силе. По его словам, говорить о полном освобождении Курской области пока рано, но работа продолжается.

Ранее командир спецподразделения «Ахмат» заявил, что украинские войска были «выжигаются» в Кореневском районе, где проходила линия обороны российских войск.

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#апти алаудинов
#курская область
#всу
#украина
#россия
#вс рф
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На Западе высказались о кадровых решениях на Украине
Аналитик Меркурис назвал наступление ВС РФ причиной кадровой чехарды в Киеве
07 сентября 2024, 03:04

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что успехи российских войск на поле боя привели к серьезным кадровым перестановкам на Украине. Он сделал это заявление в своем блоге на YouTube.
Меркурис назвал кадровые изменения в Украине, вызванными российским наступлением.

«В самой Украине были насмешки и критика по поводу изменений в правительстве [президента Украины Владимира] Зеленского. Я полагаю, что это не последние перестановки, мы движемся к концу», – заявил аналитик.

По мнению эксперта, чем больше будет ухудшаться ситуация на поле боя для Вооруженных сил Украины (ВСУ), тем чаще Киев будет менять кадры». Он предположил, что высокопоставленные украинские чиновники захотят покинуть свои посты, когда осознают реальную ситуацию.

Ранее член украинской оппозиционной партии «Европейская солидарность» Иванна Климпуш-Цинцадзе предположила, что кадровые изменения в кабинете министров связаны с централизацией власти Зеленским.

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#всу
#украина
#россия
#вс рф
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Опасность атаки БПЛА объявлена в российском регионе
Гусев: опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской области
07 сентября 2024, 02:41

Фото: istockphoto/oatawa

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) объявлена на территории Воронежской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Гусев.
«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», – написал глава российского субъекта.

Он призвал жителей региона сохранять спокойствие. Политик отметил, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) находятся наготове. Он призвал население быть внимательными к дальнейшим предупреждениям от правительства области и МЧС России.

Ранее средства ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили более десяти беспилотников в Воронежской области. В одном из районов из-за падения обломков возникло возгорание травы.

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#пво
#бпла
#всу
#украина
#воронежская область
#губернатор
#мчс
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В Махачкале неизвестный открыл стрельбу из пистолета
07 сентября 2024, 01:05

Фото: istockphoto/Evgenii Palitsyn

Возле компьютерного клуба в центре Махачкалы неизвестный открыл стрельбу из травматического пистолета. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах Дагестана.
«Стреляли из травмата на пересечении улиц Толстого и Танкаева», – подчеркнул он.

В ведомстве добавили, что прозвучало несколько выстрелов.

По словам источника, количество пострадавших в результате инцидента пока не уточняется.

В июне в Махачкале также произошли перестрелки на улицах Ленина и Коокмасова. 23 июня серия нападений произошла в Дагестане. В Дербенте были атакованы православный храм и синагога, а в Махачкале взорван пост ГИБДД. Среди террористов были дети главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Осман и Адиль.

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#дагестан
#стрельба
#пистолет
#полиция
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Американский подросток организовал стрельбу в школе
07 сентября 2024, 00:58

Фото: iStock/CatEyePerspective

16-летний подросток открыл стрельбу в школе города Джоппатаун, штат Мэриленд, США, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.
По словам представителей правоохранительных органов, школьники подрались в мужском туалете учебного заведения, в результате чего один из них выстрелил в другого и скрылся. 15-летний пострадавший был госпитализирован и находится в критическом состоянии. Подозреваемый в вооруженном нападении арестован.

Ранее неизвестный открыл стрельбу в христианской школе в американском штате Теннесси. Полиция нейтрализовала нападавшего.

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#сша
#стрельба
#школа
#полиция
#драка
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ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области
Гладков: ВСУ совершили атаку на три населенных пункта в Белгородской области
06 сентября 2024, 22:59

Фото: iStock/vadimrysev

Вооруженные силы Украины (ВСУ) организовали атаку на три населенных пункта в Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, в результате украинских обстрелов были повреждены линии электропередач в селе Тишанка Волоконовского района. Без света остались жители сел Тишанка, Новое, а также хуторов Бочанка, Верный, Григорьевка и Шаховка.

«В селе Новое дрон-камикадзе атаковал частное домовладение – выбиты окна и повреждены ворота», – отметил глава региона.

Также в селе Березовка Борисовского района беспилотник атаковал дом. В результате были разбиты оконные стекла и посечены заборы.

Ранее утром в пятницу, 6 сентября, ВСУ предприняли попытку атаковать Белгородскую область. Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник.

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#всу
#пво
#украина
#вячеслав гладков
#губернатор
#белгородская область
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На теле приближенного Тимура Иванова нашли след от неизвестной инъекции
На теле генерала Хандаева нашли след от неизвестной инъекции
06 сентября 2024, 22:03

Фото: iStock/Alernon77

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ»* раскрыл подробности о загадочной смерти главы управления экспертизы Минобороны России генерал-полковника Магомеда Хандаева, который был приближен к экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова.
Отмечается, что его родственник отвёз его на дачу в Подмосковье 6-7 июля. А уже на следующий день его нашли мёртвым на скамейке.

Причину смерти официально не разглашали. Однако появилась информация о том, что в задней части левого предплечья у него нашли след от неизвестной инъекции. При этом в официальных документах ни о какой инъекции речи не идёт.

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*включён в Минюст РФ в реестр иноагентов
#тимур иванов
#минобороны рф
#информация
#смерть
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Член комиссии от Минкульта Украины внезапно умерла при проверке храма
«Срочно»: член комиссии умерла при проверке Богоявленского монастыря на Украине
06 сентября 2024, 20:53

Фото: iStock/YuriyVlasenko

Член комиссии от Министерства культуры и информационной политики Украины внезапно умерла во время проверки Богоявленского монастыря в Тернопольской области. Об этом сообщает местное издание «Срочно».
Отмечается, что это произошло накануне. Чиновница производила проверку состояния сохранности государственного имущества Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника, собственно того самого Богоявленского монастыря. И в какой-то момент, по неизвестным причинам, она скоропостижно скончалась.

Издание пишет, что полицейские после проведения проверки не обнаружили следов насильственной смерти.

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#украина
#министерство
#проверка
#монастыри
#смерть
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Удалил губы и зубы: польский маньяк 4 года держал женщину на цепи в сарае
Польский маньяк 4 года держал секс-рабыню на цепи в сарае и ставил опыты
06 сентября 2024, 20:33

Фото: istockphoto/SergeyChayko

Польский маньяк 4 года держал на цепи женщину в сарае, насиловал, бил и ставил над жертвой чудовищные опыты. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на жертву рабства.
35-летний Матеуш Ях из польской деревне Глогув насиловал и избивал жертву в сарае, живя в доме с родителями. Причем родственники и соседи ни о чем не подозревали. Изверга задержали, когда тот привез израненную женщину в больницу, и она попросила врачей о помощи.

Малгожата, так зовут женщину, все еще находится в больнице, куда она попала в состоянии крайнего истощения. У нее многочисленные травмы, а также обезображено лицо – удалены все зубы и обе губы. По данным СМИ, это было частью чудовищных экспериментов, которые проводил извращенец над жертвой. Местные уже прозвали изувера «польским Менгеле».

За годы в плену Малгожата успела родить ребенка, которого похититель подбросил в детдом. Оказалось, что Матеуш неоднократно возил рабыню в больницу, когда та истекала кровью. Но женщина боялась признаться врачам.

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#травмы
#насилие
#маньяк
#плен
#польша
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