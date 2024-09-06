КамАЗ разорвало в столкновении с электричкой в Петербурге

Фото: Фотобанк Московской области
Электричка протаранила грузовой автомобиль КамАЗ в районе железнодорожной станции Броневая в Санкт-Петербурге. Авария случилась вечером 6 сентября на территории депо Санкт-Петербург Балтийский.
От удара грузовик разорвало на части и раскидало по обеим сторонам железнодорожных путей. Серьезно пострадала и кабина машиниста локомотива, сообщает SPB.KP.RU.
Предварительно, груженный песком КамАЗ выехал на железную дорогу перед электричкой, машинист не успел остановить состав. По факту случившегося уже начал проверку Санкт-Петербургский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления транспортного СК РФ.
К счастью, столкновение чудом обошлось без погибших и пострадавших. Несмотря на это пассажиры электропоезда были сильно напуганы, с паникой в вагоне смогли справится работники поезда.
Что именно стало причиной столкновения и кто в этом виноват, сейчас выясняют следственные органы. На месте продолжают работать оперативные службы.
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Предварительно, груженный песком КамАЗ выехал на железную дорогу перед электричкой, машинист не успел остановить состав. По факту случившегося уже начал проверку Санкт-Петербургский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления транспортного СК РФ.
К счастью, столкновение чудом обошлось без погибших и пострадавших. Несмотря на это пассажиры электропоезда были сильно напуганы, с паникой в вагоне смогли справится работники поезда.
Что именно стало причиной столкновения и кто в этом виноват, сейчас выясняют следственные органы. На месте продолжают работать оперативные службы.
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Лия Мурадьян