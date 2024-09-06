Удалил губы и зубы: польский маньяк 4 года держал женщину на цепи в сарае

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Польский маньяк 4 года держал на цепи женщину в сарае, насиловал, бил и ставил над жертвой чудовищные опыты. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на жертву рабства.
35-летний Матеуш Ях из польской деревне Глогув насиловал и избивал жертву в сарае, живя в доме с родителями. Причем родственники и соседи ни о чем не подозревали. Изверга задержали, когда тот привез израненную женщину в больницу, и она попросила врачей о помощи.
Малгожата, так зовут женщину, все еще находится в больнице, куда она попала в состоянии крайнего истощения. У нее многочисленные травмы, а также обезображено лицо – удалены все зубы и обе губы. По данным СМИ, это было частью чудовищных экспериментов, которые проводил извращенец над жертвой. Местные уже прозвали изувера «польским Менгеле».
За годы в плену Малгожата успела родить ребенка, которого похититель подбросил в детдом. Оказалось, что Матеуш неоднократно возил рабыню в больницу, когда та истекала кровью. Но женщина боялась признаться врачам.
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Малгожата, так зовут женщину, все еще находится в больнице, куда она попала в состоянии крайнего истощения. У нее многочисленные травмы, а также обезображено лицо – удалены все зубы и обе губы. По данным СМИ, это было частью чудовищных экспериментов, которые проводил извращенец над жертвой. Местные уже прозвали изувера «польским Менгеле».
За годы в плену Малгожата успела родить ребенка, которого похититель подбросил в детдом. Оказалось, что Матеуш неоднократно возил рабыню в больницу, когда та истекала кровью. Но женщина боялась признаться врачам.
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Лия Мурадьян