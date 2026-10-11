Более десяти человек погибли в результате ракетного удара по аэропорту Эр-Рияда

11 октября 2026, 00:47

FT: 12 человек погибли в результате удара по аэропорту Эр-Рияда

Фото: iStock/Motortion

В больницу рядом с международным аэропортом имени короля Халида в Эр‑Рияде доставили порядка 50 человек, пострадавших в результате ракетного удара по воздушной гавани. Как отмечают источники издания Financial Times, состояние ряда раненых оценивается как критическое.