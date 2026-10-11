Более десяти человек погибли в результате ракетного удара по аэропорту Эр-Рияда
В больницу рядом с международным аэропортом имени короля Халида в Эр‑Рияде доставили порядка 50 человек, пострадавших в результате ракетного удара по воздушной гавани. Как отмечают источники издания Financial Times, состояние ряда раненых оценивается как критическое.
Крупнейшие медицинские учреждения столицы Саудовской Аравии ввели режим чрезвычайной ситуации. Из-за попадания ракеты в один из терминалов администрация аэропорта организовала медицинскую эвакуацию.
Ранее очевидцы рассказали агентству Reuters о сильном взрыве неподалёку от аэропорта. По предварительной информации, в тот момент на территории объекта шла эвакуация пассажиров и сотрудников. Как сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах, международный аэропорт Эр-Рияда предположительно не будет работать до конца суток 11 октября.
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