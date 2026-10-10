В Москве произошло смертельное ДТП с мотоциклом

10 октября 2026, 23:01

В Москве ДТП с мотоциклом и двумя машинами унесло жизнь человека

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

На Щелковском шоссе в Москве в ДТП с участием мотоцикла и двух автомобилей погиб человек, еще один получил травмы. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.