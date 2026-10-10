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В Москве произошло смертельное ДТП с мотоциклом

В Москве ДТП с мотоциклом и двумя машинами унесло жизнь человека
Фото: istockphoto/maxim4e4ek

На Щелковском шоссе в Москве в ДТП с участием мотоцикла и двух автомобилей погиб человек, еще один получил травмы. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.



По предварительным данным, авария произошла в районе дома № 68. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее грузовик протаранил ограждение, вылетел на «встречку» и врезался в «Газель». Все случилось на Ставрополье.

Кроме того, на западе Москвы произошло ДТП со спорткаром. Подробности — в нашем материале.

Никита Кротов

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