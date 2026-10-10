Подрабатывавший таксистом и курьером полицейский лишился должности в МВД

10 октября 2026, 22:53

Нижегородского полицейского уволили из МВД за подработку в такси

Фото: istockphoto/nirat

Начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков одного из отделов полиции в Нижнем Новгороде уволили из органов внутренних дел в связи с утратой доверия. Выяснилось, что он занимался предоставлением услуг такси и курьерской доставкой через аффилированное лицо, сообщает прокуратура региона.