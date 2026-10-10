Подрабатывавший таксистом и курьером полицейский лишился должности в МВД
Начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков одного из отделов полиции в Нижнем Новгороде уволили из органов внутренних дел в связи с утратой доверия. Выяснилось, что он занимался предоставлением услуг такси и курьерской доставкой через аффилированное лицо, сообщает прокуратура региона.
Нарушения выявило надзорное ведомство Сормовского района. Согласно данным, полицейский осуществлял предпринимательскую деятельность через бизнесмена, с которым был связан.
После проверки прокуратура внесла представление. По результатам его рассмотрения сотрудника уволили из правоохранительных органов, говорится в сообщении.
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