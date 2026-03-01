Более десяти машин столкнулись на углу Энгельса и Луначарского в Петербурге
На углу улиц Энгельса и Луначарского произошла массовая дорожная авария. Как сообщает Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ», участниками ДТП стали 14 автомобилей.
Инцидент начался с того, что водитель автомобиля Kia Rio не справился с управлением, вероятно, из-за неудовлетворительного состояния дорожного покрытия. Машина вылетела на трамвайные пути, после чего в нее по инерции врезались другие транспортные средства.
Первоначально в столкновении участвовали пять автомобилей, однако из‑за сложных дорожных условий и ограниченной видимости ситуация усугубилась. В общей сложности число попавших в аварию машин выросло до 14.
Серьезных травм никто из участников аварии не получил. В настоящий момент правоохранительные органы изучают ситуацию по камерам видеонаблюдения, чтобы установить все обстоятельства массового ДТП.
