Супружеская пара стала жертвой двойного столкновения с фурами

28 февраля 2026, 11:32

Супруги погибли в ДТП с двумя фурами на трассе в Башкирии

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Два человека погибли при столкновении легковушки и двух грузовиков на трассе в Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона в своем телеграм-канале.