Достижения.рф

Супружеская пара стала жертвой двойного столкновения с фурами

Супруги погибли в ДТП с двумя фурами на трассе в Башкирии
Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Два человека погибли при столкновении легковушки и двух грузовиков на трассе в Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона в своем телеграм-канале.



Смертельная авария произошла около часа ночи на 76-м километре автодороги Р-240 в Кушнаренковском районе. Предварительно, 54-летний мужчина за рулем Ford Focus выехал на встречную полосу, где сначала задел MAN, а затем врезался во вторую фуру.

От удара водитель и его 52-летний пассажир скончались на месте. Еще один 23-летний юноша, также находившийся в салоне, выжил. Его с травмами доставили в больницу. Сейчас все причины и обстоятельства трагедии выясняются.

По данным телеграм-канала Mash Batash, погибшие были супружеской парой.

Ранее сообщалось, что в Магаданской области в ДТП с легковушкой и грузовиком пострадали три человека — женщина и двое детей.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0