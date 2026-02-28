Супружеская пара стала жертвой двойного столкновения с фурами
Два человека погибли при столкновении легковушки и двух грузовиков на трассе в Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона в своем телеграм-канале.
Смертельная авария произошла около часа ночи на 76-м километре автодороги Р-240 в Кушнаренковском районе. Предварительно, 54-летний мужчина за рулем Ford Focus выехал на встречную полосу, где сначала задел MAN, а затем врезался во вторую фуру.
От удара водитель и его 52-летний пассажир скончались на месте. Еще один 23-летний юноша, также находившийся в салоне, выжил. Его с травмами доставили в больницу. Сейчас все причины и обстоятельства трагедии выясняются.
По данным телеграм-канала Mash Batash, погибшие были супружеской парой.
Ранее сообщалось, что в Магаданской области в ДТП с легковушкой и грузовиком пострадали три человека — женщина и двое детей.
