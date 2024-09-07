Более полусотни человек устроили массовую драку в Краснодарском крае из-за избитой пары

Факты чудовищного домашнего насилия в многодетной семье всплыли в Тальменском районе Алтайского края. Там по заявлению женщины о побоях задержали главу семейства и отца девятерых детей. Вскоре выяснилось, что негодяй отыгрывался не только на супруге – дети тоже были вынуждены терпеть издевательства и унижения от родного отца. Подробности жизни с тираном читайте в материале «Радио 1».