Более полусотни человек устроили массовую драку в Краснодарском крае из-за избитой пары

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Около 60 человек приняли участие в крупной драке в поселке Афипский Краснодарского края. Об инциденте сообщил Telegram-канал Shot.
Инцидент произошел вблизи местного Дома культуры. По словам очевидцев, драка началась из-за того, что накануне в этом месте кто-то избил молодого человека и его девушку.
Ранее сообщалось, что 29-летний житель Донского Тульской области будет судим по обвинению в изнасиловании и похищении своей 18-летней бывшей жены. Он изнасиловал её в машине, после чего удерживал в двух квартирах.
До этого в фирменном поезде «Таврия» нетрезвый мужчина избил пожилую женщину-инвалида. Кроме того, он называл жителей Крыма «хохлами» и угрожал отобрать у них бизнес.
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Александр Климов