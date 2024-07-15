В Петербурге дети мигрантов избили подростка за лозунг «Россия для русских»*

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В Петербурге дети мигрантов избили подростка. Об этом пишет издание «Регнум» в Telegram-канале.
Согласно предварительной информации, перед дракой мальчик произнес лозунг националистов «Россия для русских»*. Конфликт произошел в одном из городских парков.
На помощь россиянину пришла девушка. Она залила детей мигрантов струей перцового аэрозоля. На случившееся отреагировал глава СК России Александр Бастрыкин. Он получил возбудить уголовное дела по факту данного инцидента.
Ранее сообщалось, что драка мигрантов с подростками в Челябинске привела к возбуждению уголовного дела. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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*Внесен в Федеральный список экстремистских материалов
На помощь россиянину пришла девушка. Она залила детей мигрантов струей перцового аэрозоля. На случившееся отреагировал глава СК России Александр Бастрыкин. Он получил возбудить уголовное дела по факту данного инцидента.
Ранее сообщалось, что драка мигрантов с подростками в Челябинске привела к возбуждению уголовного дела. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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*Внесен в Федеральный список экстремистских материалов
Екатерина Коршунова