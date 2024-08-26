В Петербурге молодому человеку проломили череп в драке у ресторана

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У ресторана Commode на Невском проспекте в Санкт-Петербурге произошла драка. В результате у 19-летнего молодого человека оказался проломлен череп.
Сначала между двумя группами молодых людей возник словесный конфликт, который быстро перерос в рукопашную схватку, передаёт портал 78.ru. В итоге 19-летий юноша оказался зверски избит. Его госпитализировали в медицинское учреждение, где врачи диагностировали у пострадавшего ушиб головного мозга лёгкой степени, перелом свода черепа, перелом передней и задней стенок лобной пазухи, перелом стенки левой орбиты, гематому головы слева.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. На следующий день после драки в полицию обратился 22-летний её участник, чтобы прояснить ситуацию. Его задержали.
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* Внесён в Федеральный список экстремистских материалов
Александр Бойцов