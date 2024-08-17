Массовая драка несовершеннолетних произошла в Москве

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В субботу, 17 августа, на юго-востоке Москвы произошла массовая драка. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Инцидент произошел на Братиславской улице. В драке участвовало большое количество подростков. По предварительной информации, между группой граждан произошло столкновение, которые привело к драке. Несколько человек, участвовавших в потасовке, в том числе несовершеннолетние, были доставлены в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.
Ранее в Москве суд арестовал четырех человек, участвовавших в массовой драке на Медынской улице, в ходе которой прозвучали выстрелы.
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Александр Климов