Более ста редких ящериц нашли таможенники у женщины, направлявшейся в Польшу

25 августа 2026, 11:06

Фото: пресс-служба Калининградской областной таможни/Оксана Иванова

Калининградские таможенники обнаружили 116 живых ящериц у россиянки, следовавшей на автобусе в Польшу через пункт пропуска Мамоново-2. Об этом сообщили в пресс-службе Калининградской областной таможни.