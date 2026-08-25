Более ста редких ящериц нашли таможенники у женщины, направлявшейся в Польшу
Калининградские таможенники обнаружили 116 живых ящериц у россиянки, следовавшей на автобусе в Польшу через пункт пропуска Мамоново-2. Об этом сообщили в пресс-службе Калининградской областной таможни.
Во время таможенного досмотра в подкладке куртки женщины обнаружили редких рептилий. Ящерицы длиной от 10 до 15 см были упакованы в холщовые мешочки по три-пять штук в каждом. У женщины отсутствовали сопроводительные документы на животных. Она призналась, что везла их в Германию за вознаграждение. Экспертиза установила, что ящерицы относятся к виду ушастая круглоголовка, который занесен в Красную книгу России.
В отношении женщины возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля). По этой статье предусмотрен штраф в размере до трехкратной стоимости товара, а также его возможная конфискация. Таможенники передали ящериц в местный центр помощи экзотическим животным.
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