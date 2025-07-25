Более ста тысяч человек покинули провинции Таиланда на границе с Камбоджей

25 июля 2025, 08:47

Фото: iStock/Hydromet

В результате обострения пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей более 100 тысяч человек покинули свои дома в четырех провинциях на границе с Камбоджей. Как сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на тайское министерство внутренних дел, эвакуация была организована в почти 300 временных местах размещения.