Более ста тысяч человек покинули провинции Таиланда на границе с Камбоджей
В результате обострения пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей более 100 тысяч человек покинули свои дома в четырех провинциях на границе с Камбоджей. Как сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на тайское министерство внутренних дел, эвакуация была организована в почти 300 временных местах размещения.
Конфликт перешел в вооруженную фазу утром 24 июля, когда стороны начали обмениваться артиллерийскими ударами. Камбоджийские вооруженные силы применили системы залпового огня «Град», нанося удары, в том числе, по гражданским объектам на территории Таиланда. В ответ тайская армия провела авиаудар по позициям камбоджийских войск.
По данным властей, с обеих сторон есть жертвы, включая как военных, так и гражданских лиц. В связи с ухудшением ситуации власти приграничных провинций Таиланда объявили о необходимости эвакуации местных жителей, обеспечивая их безопасность в условиях нарастающей напряженности.
Ситуация остается критической, и власти призывают граждан соблюдать осторожность и следить за официальными сообщениями.
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