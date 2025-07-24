Мать второго пилота Ан-24 рассказала о разговоре с сыном накануне крушения

24 июля 2025, 23:12

Мать пилота Ан-24 рассказала, что общалась с ним за день до авиакатастрофы

Фото: iStock/ViktorCap

Мать пилота самолета Ан-24, рухнувшего в Амурской области, Кирилла Плаксина, рассказала, что подробностей об авиакатастрофе ей еще не сообщали, а с сыном она общалась 23 июля.





Напомним, крушение пассажирского самолета авиакомпании «Ангара» произошло в четверг, 24 июля. Самолет летел рейсом из Хабаровска в Тынду. На борту было 49 пассажиров, включая пятерых детей. Все погибли.





«Сейчас мы тоже уточняем, что-то там произошло. По расписанию сын должен был выйти в рейс сегодня, в четверг», — рассказала женщина «Известиям».

«Очередное судебное заседание по административному разбирательству должно было состояться вечером 24 июля в Иркутске», — пишет RТ со ссылкой на материалы, опубликованные на сайте Октябрьского районного суда.