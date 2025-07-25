Массовое отравление детей в оздоровительном лагере «Родник» в Бурятии

25 июля 2025, 07:49

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В оздоровительном лагере «Родник» в Бурятии произошло массовое отравление детей, в результате которого 24 человека, включая сотрудников лагеря, были госпитализированы с признаками норовирусной инфекции. Об этом сообщает Telegram-канал «‎Babr Mash».