Массовое отравление детей в оздоровительном лагере «Родник» в Бурятии
В оздоровительном лагере «Родник» в Бурятии произошло массовое отравление детей, в результате которого 24 человека, включая сотрудников лагеря, были госпитализированы с признаками норовирусной инфекции. Об этом сообщает Telegram-канал «Babr Mash».
В связи с инцидентом лагерь был временно закрыт. Специалисты Роспотребнадзора уже начали проверку, проводя забор проб и обрабатывая помещения для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.
Ранее стало известно, что в Омской области годовалая девочка случайно съела таблетку крысиного яда, находясь в гостях у бабушки. Ребенка госпитализировали.
До этого блогер и дизайнер Артемий Лебедев сообщил, что отравился беляшом. Он охарактеризовал этот инцидент как неприятный опыт и с иронией предостерег, что никому не советует его повторять. Дизайнер признался, что последний раз его рвало в шестнадцать лет после того, как он выпил слишком много портвейна. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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