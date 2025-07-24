Самый загадочный убийца США получил приговор
Четыре пожизненных срока получил самый загадочный убийца США Брайан Кобергер. Об этом в четверг, 24 июля, сообщил портал People.
Фигуранта признали виновным в убийстве четырех студентов Университета Айдахо в Москоу, которое было совершено в ноябре 2022 года. Версия обвинения строилась на том, что Кобергер проник ночью в дом, где были Мэдисон Моген, Кейли Гонсалвес, Ксана Кернодл и Итан Чапин. Кобергер напал на молодых людей с ножом.
На причастность Брайана указали следы ДНК на ноже, найденном на месте кровавой расправы. Две студентки, которые снимали комнаты в том же доме, остались живы, на них мужчина не нападал. В начале текущего месяца стало известно, что Кобергер стал сотрудничать со следствием, поэтому его не смогли приговорить к высшей мере.
Читайте также: