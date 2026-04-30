Более тысячи агрессивных подростков захватили парк развлечений в США
Толпа буйных подростков захватила парк развлечений ICON Park в Орландо (США) и устроила там массовые беспорядки. Об этом сообщает New York Post.
По словам шерифа округа Ориндж, молодые люди ворвались на территорию рекреационной зоны, где начали разрушать декорации и устраивать драки.
Для подавления беспорядков правоохранительным органам пришлось задействовать свыше 50 сотрудников. В ходе столкновений двое заместителей шерифа получили травмы и попали в больницу.
Полиция задержала девять участников беспорядков. При допросе выяснилось, что все они являются несовершеннолетними. Подросткам предъявили обвинения в нападении на сотрудников правоохранительных органов, сопротивлении полиции и нарушении общественного порядка.
