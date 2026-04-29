В Ленобласти обнаружили бомбу времен Великой Отечественной войны

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти

Специалисты ликвидировали авиабомбу времен Великой Отечественной войны в Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.



Опасный предмет обнаружили на территории Невского пятачка в городе Кировске. По информации ведомства, речь идет о фугасной авиационной бомбе ФАБ-100.

Для обезвреживания находки оперативно выехали сотрудники Невского спасательного центра. Операция прошла без последствий, уточнили в пресс-службе.

МЧС напомнило гражданам, что при обнаружении взрывоопасных предметов категорически запрещено приближаться к ним или пытаться исследовать. Необходимо немедленно отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке в экстренные службы по номеру 112.

Александр Огарёв

