Сомалийский мигрант с ножом в руках напал на евреев в Лондоне
В северной части Лондона произошло нападение на двух мужчин еврейской национальности. Об этом сообщает CBS News.
Инцидент случился возле крематория. 45‑летний подозреваемый гонялся за прохожими по главной дороге, размахивая ножом. В результате пострадали двое мужчин. Медицинскую помощь раненым оказали на месте происшествия.
Приехавшим на вызов полицейским пришлось применить электрошокер, чтобы усмирить и задержать нарушителя. Правоохранители квалифицировали произошедшее как теракт.
По данным Reuters, злоумышленником является сомалийский мигрант. В местной полиции уточнили, что преступник страдает психическим заболеванием.
