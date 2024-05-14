В Подмосковье прохожий избил подростка

После задержания начальника управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова появилась информация, что в ходе обысков у него были обнаружены денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 миллионов рублей. О том, откуда у Кузнецова такие деньги, а также что известно об арестованном по подозрению в коррупции, расскажет редакция «Радио 1».