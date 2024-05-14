В Подмосковье прохожий избил подростка

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Мужчину, напавшего на 17-летнего юношу на улице в Шатуре, задержала полиция, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Нападение произошло 13 мая рядом с одним из магазинов на Интернациональной лице. Мужчина нанёс подростку 2007 года рождения телесные повреждения и угрожал ножом», — говорится в сообщении.На место незамедлительно прибыли полицейские и задержали нападавшего. Им оказался местный житель 1987 года рождения, при обыске у него нашли и изъяли кухонный нож.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали ранее неоднократно судимого 37-летнего жителя Павловского Посада по подозрению в краже велосипеда у 34-летней жительницы Балашихи.
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