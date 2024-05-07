В Одессе иностранный наемник избил местного жителя

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В Одессе иностранный военный пытался угрожать местному жителю пистолетом, после чего избил его. Об этом сообщает «Страна.ua».
Инцидент произошел из-за того, что один из иностранных наемников чуть не сбил собаку на дороге. Одессит сделал военному замечание, на что последний достал табельное оружие и собирался выстрелить.
Однако из пистолета выпал магазин, после чего между мужчинами сразу же завязалась драка. Военный бил лежащего на земле одессита и кричал на него на английском языке.
Ранее сообщалось, что петиция о приглашении иностранных войск на Украину зарегистрирована на сайте президента украинского государства.
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Однако из пистолета выпал магазин, после чего между мужчинами сразу же завязалась драка. Военный бил лежащего на земле одессита и кричал на него на английском языке.
Ранее сообщалось, что петиция о приглашении иностранных войск на Украину зарегистрирована на сайте президента украинского государства.
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Екатерина Коршунова