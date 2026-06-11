Более тонны прекурсора для производства мефедрона изъяли московские таможенники

11 июня 2026, 15:20

Фото: пресс-служба ФТС России

Сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России и Московской таможни предотвратили ввоз прекурсора, который используется для производства мефедрона. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС России.