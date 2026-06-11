Более тонны прекурсора для производства мефедрона изъяли московские таможенники
Сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России и Московской таможни предотвратили ввоз прекурсора, который используется для производства мефедрона. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС России.
Общий вес обнаруженного вещества составил 1024 кг. Из этой партии можно было произвести более 800 кг наркотических средств, стоимость которых на нелегальном рынке превысила бы 2,4 миллиарда рублей.
Таможенные службы установили, что запрещённые вещества доставили из Центральной Азии в грузовике, перевозившем различные товары. Среди них были запчасти для самокатов, кузовные детали для автомобилей и чайные сервизы.
После выгрузки товаров на одном из складов в Москве, сотрудники правоохранительных органов изъяли 40 пластиковых канистр с прозрачной жидкостью, имеющей специфический запах. По результатам экспертизы выяснилось, что изъятое вещество является прекурсором для производства наркотических средств — 1-(4-метилфенил) пропан-1-оном.
В связи с обнаружением и изъятием прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело по статье 229.1 УК РФ, часть 4. Соответствующая статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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