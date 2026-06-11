Мать использовала ребенка, чтобы обнести магазин в Новосибирске
Женщина в Новосибирске похитила продукты из супермаркета, положив их в рюкзак своего восьмилетнего сына. Об этом проинформировало местное охранное агентство безопасности «Гвардия».
10 июня утром в Заельцовском районе Новосибирска в супермаркете сработала сигнализация. Сотрудники магазина сообщили о женщине с ребёнком, которая, по их мнению, совершила кражу.
Вину местной жительницы подтвердило видео с камер наблюдения. На записи видно, как она аккуратно складывает в рюкзак сына бутылку коньяка, энергетический напиток, суши, рыбу в маринаде, готовый обед и шаурму, после чего выпускает его из магазина, не проходя через кассу. Общая сумма украденного составила 2170 рублей. Уточняется, что это не первый случай кражи, совершённой этой женщиной.
Злоумышленницу поймали. Поскольку её сыну всего восемь лет, она может быть привлечена к ответственности не только за кражу, но и за вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность.
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