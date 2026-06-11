Мать использовала ребенка, чтобы обнести магазин в Новосибирске

11 июня 2026, 15:10

Женщину, укравшую коньяк и обед с помощью ребенка, задержали в Новосибирске

Фото: iStock/fotoember

Женщина в Новосибирске похитила продукты из супермаркета, положив их в рюкзак своего восьмилетнего сына. Об этом проинформировало местное охранное агентство безопасности «Гвардия».