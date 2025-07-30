На Бали бойцовский петух убил мужчину, зарезав его металлическим лезвием

30 июля 2025, 21:52

На Бали 50-летний мужчина погиб, получив удар лезвием от бойцовского петуха

Фото: Istock/nespix

Происшествие со смертельным исходом произошло на индонезийском острове Бали, где 50-летний мужчина погиб от удара боевого петуха. Подробности сообщает издание South China Morning Post.