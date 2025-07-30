На Бали бойцовский петух убил мужчину, зарезав его металлическим лезвием
Происшествие со смертельным исходом произошло на индонезийском острове Бали, где 50-летний мужчина погиб от удара боевого петуха. Подробности сообщает издание South China Morning Post.
Трагедия произошла в городе Денпасар, где толпа зрителей наблюдала за традиционным балийским петушиным боем. Для большей зрелищности перед поединком к лапам птиц прикрепили острые металлические лезвия. Сообщается, что один из петухов вырвался и набросился на другого, но промахнулся и случайно атаковал мужчину. Прикреплённое на лапе птицы лезвие попало зрителю в живот.
Потерпевшего немедленно доставили в медицинское учреждение, но врачи не смогли спасти его. Отмечается, что это уже второй подобный случай за последние недели.
Местные власти сообщили, что начали расследование по факту случившегося, однако неизвестно, будут ли организаторы мероприятия привлечены к ответственности.
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