В Перу бойцовый петух подпрыгнул до паха хозяина и убил его ударом лезвия
В Перу бойцовый петух смертельно ранил своего хозяина перед битвой с сородичем. Птица перерезала мужчине артерию острым металлическим лезвием, которое было на ее ноге. Об этом пишет Telegram-канал «Плохие Новости 18+», публикуя кадры инцидента.
Трагический инцидент произошел в округе Парамонга, когда 55-летний Хорхе Луис Кастильо Корсо готовил птицу к предстоящему поединку. На видео можно разглядеть, как петух подпрыгивает и наносит своему владельцу удар в район паховой области.
К сожалению, птица уже была «вооружена» специальным шипом — такие крепят бойцовым петухам на лапы, чтобы они могли наносить травмы противникам.
Предварительно, лезвие вошло жертве глубоко в бедро. У мужчины оказалась задета артерия, и Хорхе быстро начал терять большое количество крови. Спасти его не удалось.
