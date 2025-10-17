В Перу бойцовый петух подпрыгнул до паха хозяина и убил его ударом лезвия

17 октября 2025, 01:48

Фото: iStock/tsenphoto

В Перу бойцовый петух смертельно ранил своего хозяина перед битвой с сородичем. Птица перерезала мужчине артерию острым металлическим лезвием, которое было на ее ноге. Об этом пишет Telegram-канал «Плохие Новости 18+», публикуя кадры инцидента.