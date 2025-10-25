В Москве беглый петух Гастон-Петя три дня держал жителей в напряжении

25 октября 2025, 20:40

В Москве поймали петуха, который три дня нарушал покой жителей

Фото: Istock/EyeEm Mobile GmbH

В московском районе Саларьево поймали сбежавшую птицу, которая будила местных жителей. Подробности сообщает Telegram-канал «Московский комсомолец: главное сегодня».