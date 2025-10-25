Достижения.рф

В Москве беглый петух Гастон-Петя три дня держал жителей в напряжении

Фото: Istock/EyeEm Mobile GmbH

В московском районе Саларьево поймали сбежавшую птицу, которая будила местных жителей. Подробности сообщает Telegram-канал «Московский комсомолец: главное сегодня».



Петух по кличке Гастон-Петя сбежал из курятника. После этого он в течение нескольких дней нарушал утренний покой москвичей. Птица начинала громко кукарекать в ранние часы.

Его крики разносились по всему району и будили людей. Жители жаловались, что просыпались раньше, чем срабатывали их будильники. Хозяева птицы и другие местные жители пытались поймать Гастона-Петю, но их попытки не приносили результата. Петух ловко уворачивался от людей и быстро убегал.

Приключения птицы завершились только на третий день. В конце концов, петуха всё же поймали и вернули в курятник. Сейчас Гастон-Петя находится на своём привычном месте.

