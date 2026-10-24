В московском метро пассажирку укололи острым предметом на станции «Китай-город»
В Москве пассажирка метро получила укол острым предметом. Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошёл 16 октября в вагоне поезда.
Девушка вошла на станции «Китай-город» и заняла свободное место. Рядом с ней находилась незнакомка, которая умышленно ударила пассажирку в бедро острым предметом.
Пострадавшая рассказала, что испытала сильную боль. Сразу после укола нападавшая повернулась к ней и спросила: «Сколько времени?». Потерпевшая испугалась и перешла в соседний вагон, а когда вернулась обратно, женщины на месте уже не было.
В тот же день москвичка обратилась в больницу из-за болезненных ощущений и риска заражения. Кроме того, она написала заявление в полицию. Следует отметить, что похожий случай ранее зафиксировали и на станции «Новаторская». Там неизвестный уколол другую девушку шприцем в ягодицу.
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