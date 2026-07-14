Живодёр жестоко забил ногами птенца чайки у дома в Петербурге
В Выборгском районе Петербурга мужчина жестоко расправился с птенцом чайки прямо у жилого дома. Об этом в беседе с 78.ru рассказала местная жительница, ставшая свидетельницей происшествия.
Женщина увидела из окна, как неизвестный нанёс несколько ударов ногами по птенцу, который лежал на земле. Она немедленно выбежала на улицу, но живодёр, поняв, что его заметили, поспешил скрыться.
Петербурженка забрала пострадавшего малыша с собой и отвезла его в центр помощи диким птицам «Сирин». Однако, несмотря на усилия специалистов, спасти малыша не удалось — ветеринары приняли решение об усыплении. Женщина намерена обратиться в полицию и добиться наказания для виновного.
Ранее «Радио 1» передавало, что житель Пермского края стал фигурантом уголовного дела по факту изнасилования несовершеннолетней. Правоохранители завели уголовное дело в отношении подозреваемого.
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