Больше 100 украинских подпольных каналов связи ликвидировала ФСБ
ФСБ ликвидировала более 100 подпольных каналов связи, которые,, использовались украинскими мошенническими кол-центрами для вербовки россиян, организации лжеминирований и координации противоправной деятельности. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Оперативные мероприятия прошли в 43 регионах страны. Задержаны свыше 200 человек. Силовики изъяли около 200 SIM-боксов и более 54 тысяч SIM-карт.
По версии следствия, через нелегальные сети осуществлялась массовая рассылка фейковых сообщений об угрозах, проводились мошеннические схемы, а также координировались диверсии. Участники схемы устанавливали SIM-боксы в жилых помещениях, продавали анонимные номера и регистрировали на них аккаунты для дальнейшего использования.
В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по новым статьям о незаконной передаче трафика и абонентских номеров, а также по статьям о мошенничестве. По ним предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы.
Кроме того, около 30 человек проходят по более тяжким статьям, включая содействие террористической деятельности и участие в преступном сообществе. Санкции по этим эпизодам предусматривают вплоть до пожизненного лишения свободы.
