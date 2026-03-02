Появились подробности о подозреваемом в похищении девочки в Смоленске

02 марта 2026, 09:14

Подозреваемый в похищении 9-летней девочки в Смоленске был тихоней

Фото: iStock/BrianAJackson

В Смоленске произошел случай, который шокировал местных жителей. Девятилетняя девочка пропала 24 февраля, когда вышла выгуливать своего той-терьера. Собака вернулась домой одна, что вызвало тревогу у семьи. Развернули масштабные поиски, чтобы найти ребенка, пишет РИА Новости.