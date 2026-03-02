Появились подробности о подозреваемом в похищении девочки в Смоленске
В Смоленске произошел случай, который шокировал местных жителей. Девятилетняя девочка пропала 24 февраля, когда вышла выгуливать своего той-терьера. Собака вернулась домой одна, что вызвало тревогу у семьи. Развернули масштабные поиски, чтобы найти ребенка, пишет РИА Новости.
26 февраля Следственный комитет России сообщил о задержании подозреваемого в похищении. Им оказался мужчина 1983 года рождения, который учился в одной школе с другом семьи девочки. По словам знакомых, он всегда был тихим и неприметным.
Девочку нашли в квартире подозреваемого. Она жива и здорова. Вместе с мужчиной задержали его сожительницу. Оба обвиняются в похищении несовершеннолетней и отправлены под арест на два месяца.
