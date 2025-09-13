Достижения.рф

Больше 20 альпинистов не могут покинуть Эльбрус после обрыва канатной дороги

Mash: Группа из 25 альпинистов застряла на Эльбрусе после обрыва канатной дороги
Фото: istockphoto/yanik88

Группа из 25 альпинистов застряла на Эльбрусе после обрыва гондольной канатной дороги. Об этом пишет Telegram‑канал Mash.



По информации источника, туристы лишились тёплой одежды, документов и снаряжения — вещи остались в опечатанных кабинах. Все участники группы впервые поднимались на Эльбрус. Они остановились на высоте 3 780 метров для акклиматизации.

После обрыва гиды запретили самостоятельный спуск, и людям пришлось пережить ночь в вагончиках, ожидая помощи. Группу эвакуировали на более безопасную высоту на «Камазах». Пострадавших среди них нет, однако остаётся вопрос о возврате оставленных в кабинах вещей. Авария произошла 12 сентября. В результате инцидента три человека погибли.

Правоохранители открыли уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг. По данным следствия, на дороге в тот момент проводилась проверка эксплуатации, и планировались профилактические работы, а посадка людей во время таких работ не допускается — поэтому локальный Следственный комитет разбирается в случившемся.

Современная гондольная канатная дорога находится на ремонте в период с 3 по 24 сентября перед началом сезона.

Эльбрус — высочайшая вершина России и, при проведении границы между Европой и Азией по Главному Кавказскому хребту или южнее, также Европы. В иных трактовках самой высокой европейской горой считают Монблан. Эльбрус благодаря развитой транспортной и туристической инфраструктуре является популярным направлением для рекреации, спорта и альпинизма.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0