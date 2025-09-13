Больше 20 альпинистов не могут покинуть Эльбрус после обрыва канатной дороги
Группа из 25 альпинистов застряла на Эльбрусе после обрыва гондольной канатной дороги. Об этом пишет Telegram‑канал Mash.
По информации источника, туристы лишились тёплой одежды, документов и снаряжения — вещи остались в опечатанных кабинах. Все участники группы впервые поднимались на Эльбрус. Они остановились на высоте 3 780 метров для акклиматизации.
После обрыва гиды запретили самостоятельный спуск, и людям пришлось пережить ночь в вагончиках, ожидая помощи. Группу эвакуировали на более безопасную высоту на «Камазах». Пострадавших среди них нет, однако остаётся вопрос о возврате оставленных в кабинах вещей. Авария произошла 12 сентября. В результате инцидента три человека погибли.
Правоохранители открыли уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг. По данным следствия, на дороге в тот момент проводилась проверка эксплуатации, и планировались профилактические работы, а посадка людей во время таких работ не допускается — поэтому локальный Следственный комитет разбирается в случившемся.
Современная гондольная канатная дорога находится на ремонте в период с 3 по 24 сентября перед началом сезона.
Эльбрус — высочайшая вершина России и, при проведении границы между Европой и Азией по Главному Кавказскому хребту или южнее, также Европы. В иных трактовках самой высокой европейской горой считают Монблан. Эльбрус благодаря развитой транспортной и туристической инфраструктуре является популярным направлением для рекреации, спорта и альпинизма.
