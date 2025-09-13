Больше 20 альпинистов не могут покинуть Эльбрус после обрыва канатной дороги

13 сентября 2025, 20:48

Фото: istockphoto/yanik88

Группа из 25 альпинистов застряла на Эльбрусе после обрыва гондольной канатной дороги. Об этом пишет Telegram‑канал Mash.