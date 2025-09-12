Названа причина аварии на канатной дороге на Эльбрусе

12 сентября 2025, 19:25

Причиной аварии на канатной дороге на Эльбрусе стал сход троса с ролика

Фото: iStock/vwalakte

Причиной аварии на канатной дороге на горе Эльбрус стал сход троса с ролика одной из опор. Об этом в своем блоге написал губернатор Кабардино-Балкарии Казбек Коков.