Названа причина аварии на канатной дороге на Эльбрусе

Причиной аварии на канатной дороге на Эльбрусе стал сход троса с ролика
Фото: iStock/vwalakte

Причиной аварии на канатной дороге на горе Эльбрус стал сход троса с ролика одной из опор. Об этом в своем блоге написал губернатор Кабардино-Балкарии Казбек Коков.



По предварительным данным, на горе погибли пожилой житель Кабардино-Балкарии и женщина 1990 года рождения из Дагестана. Еще девять человек получили травмы.

В Министерстве здравоохранения региона сообщили, что на месте происшествия работают три бригады скорой помощи из центральной районной больницы Эльбрусского района, а также три бригады медицины катастроф, включая руководителя КБЦМК и СМП.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Екатерина Коршунова

