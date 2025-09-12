Названа причина аварии на канатной дороге на Эльбрусе
Причиной аварии на канатной дороге на Эльбрусе стал сход троса с ролика
Причиной аварии на канатной дороге на горе Эльбрус стал сход троса с ролика одной из опор. Об этом в своем блоге написал губернатор Кабардино-Балкарии Казбек Коков.
По предварительным данным, на горе погибли пожилой житель Кабардино-Балкарии и женщина 1990 года рождения из Дагестана. Еще девять человек получили травмы.
В Министерстве здравоохранения региона сообщили, что на месте происшествия работают три бригады скорой помощи из центральной районной больницы Эльбрусского района, а также три бригады медицины катастроф, включая руководителя КБЦМК и СМП.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Читайте также: