При обрыве канатной дороги на Эльбрусе погибли два человека
На склоне Эльбруса в результате обрыва канатной дороги трагически погибли двое людей.
URA.RU сообщает, что жертвами происшествия стали женщина и пожилой мужчина, которые не состояли в родственных отношениях. По уточнённой информации, оба погибших являлись тестировщиками канатной дороги.
Инцидент произошёл на значительной высоте — 3800 метров над уровнем моря, где кабина с людьми сорвалась вниз. Несмотря на оперативные действия спасателей, которым удалось эвакуировать девять человек, две жизни спасти не удалось.
В настоящее время специалисты устанавливают личности погибших и выясняют все обстоятельства случившегося. Предварительной причиной трагедии называют сход троса с ролика одной из опорных конструкций.
