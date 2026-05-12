Пара пенсионеров попыталась заняться сексом в самолете и поплатилась

Пожилых супругов арестовали за попытку заняться сексом в самолете
Фото: iStock/Dushlik

Пожилая пара пыталась заняться сексом в самолете и поплатились. Об этом сообщает издание La Nacion.



Инцидент произошел 9 мая на рейсе авиакомпании Copa Airlines из Панамы в аргентинский город Росарио. Другие пассажиры заметили, как полуобнаженные супруги предаются страсти.

Получив жалобу, стюардесса доложила о происходящем старшему бортпроводнику, а тот передал информацию в полицию. В итоге 55-летнего мужчину и его 60-летнюю жену арестовали.

Теперь перевозчик может наложить на них санкции или вовсе запретить им пользоваться ее рейсами в будущем. Рассматривается возможность внесения пары в «чёрный список» перевозчика.

Ранее сообщалось, что на борту самолета авиакомпании United Airlines, прибывшего в США из Доминиканской Республики, пассажир напал на члена экипажа и попытался проникнуть в кабину пилотов.

Лидия Пономарева

