Россиянка дала убежище жителям Бахрейна после удара по башне
Гражданка России, которая живёт и работает в Бахрейне, приютила у себя в квартире четырёх человек, спасавшихся после атаки на высотный дом накануне.
Как пишет RT, по словам девушки, с просьбой помочь к ней обратился друг — его знакомым срочно требовалось место, где можно переждать. Среди них один местный житель, а также граждане Таиланда и Азербайджана.
Во время удара люди находились в своих квартирах на 25-м этаже — всего на два уровня ниже места попадания, пришедшегося на 27-й этаж. Она отмечает, что от взрыва здание заметно качнулось и завибрировало, после чего среди жильцов началась паника, и многие стали спускаться по лестницам.
Собеседница добавила, что сейчас в Бахрейне сложно быстро найти жильё. Район рядом с американской базой плотно заселили, и из-за обстановки многие пытаются уехать оттуда.
Ранее мощные взрывы раздались в Кувейте, Катаре и ОАЭ.
