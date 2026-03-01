Россиянка дала убежище жителям Бахрейна после удара по башне

01 марта 2026, 12:57

RT: Россиянка укрыла жителей Бахрейна после удара по башне

Фото: istockphoto/Leonid Andronov

Гражданка России, которая живёт и работает в Бахрейне, приютила у себя в квартире четырёх человек, спасавшихся после атаки на высотный дом накануне.