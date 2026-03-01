На юге Японии произошло мощное землетрясение
У японского острова Кюсю зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4
Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали на южном побережье острова Кюсю. Об этом сообщается на сайте Главного метеорологического управления Японии.
В ведомстве отметили, что очаг подземных толчков залегал на глубине 130 километров. Их максимальная сила достигала трех из семи баллов по принятой в стране шкале.
Информация о пострадавших и повреждениях инфраструктуры не поступала. Угроза цунами также не объявлялась. Другие подробности не приводятся.
