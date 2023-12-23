В Сочи зимние пляжи приостановили работу из-за шторма

Фото: istockphoto/Sergei-Q
Зимние пляжи Сочи закрыли из-за шторма.
В санаториях, гостиницах, на соцобъектах организовали дежурство для предотвращения подтоплений. Об этом сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что сухогруз Blue Shark сняли с мели в посёлке Витязево под Анапой силами Росморречфлота и начали буксировку к ближайшей гавани, пишет Telegram-канал SHOT.
В морском агентстве уточнили, что его буксируют для того, чтобы экипаж смог опробовать работу главного двигателя, а также других систем и оборудования. В дальнейших планах спасателей обеспечить постановку судна на якорь в границах порта «Кавказ».
Читайте также:
SHOT: Сухогруз Blue Shark сняли с мели под Анапой
На Солнце зафиксирована сильнейшая вспышка: новые магнитные бури, как защититься
Москвичам пообещали новую волну снегопада в декабре
Ранее сообщалось, что сухогруз Blue Shark сняли с мели в посёлке Витязево под Анапой силами Росморречфлота и начали буксировку к ближайшей гавани, пишет Telegram-канал SHOT.
Читайте также:
SHOT: Сухогруз Blue Shark сняли с мели под Анапой
На Солнце зафиксирована сильнейшая вспышка: новые магнитные бури, как защититься
Москвичам пообещали новую волну снегопада в декабре
Мария Фирсова