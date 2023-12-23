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В Сочи зимние пляжи приостановили работу из-за шторма

23 декабря 2023, 10:57
Фото: istockphoto/Sergei-Q

Фото: istockphoto/Sergei-Q

Зимние пляжи Сочи закрыли из-за шторма.
В санаториях, гостиницах, на соцобъектах организовали дежурство для предотвращения подтоплений. Об этом сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что сухогруз Blue Shark сняли с мели в посёлке Витязево под Анапой силами Росморречфлота и начали буксировку к ближайшей гавани, пишет Telegram-канал SHOT.


В морском агентстве уточнили, что его буксируют для того, чтобы экипаж смог опробовать работу главного двигателя, а также других систем и оборудования. В дальнейших планах спасателей обеспечить постановку судна на якорь в границах порта «Кавказ».

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#происшествие
#пляжи
#сочи
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В Башкирии мужчина избил школьника из-за мата
23 декабря 2023, 10:00

Фото: istockphoto/mrohana

Житель Белорецка избил школьника за то, что подросток использовал нецензурную лексику.
Школьник получил сотрясение мозга и кровоподтеки лица, рассказали в пресс-службе МВД по региону.

В белорецкий отдел полиции обратилась мать школьника с заявлением о том, что её сына-школьника избил мужчина. Судебно-медицинская экспертиза вынесла заключение, что 15-летний парень получил сотрясение головного мозга, кровоподтеки в области лица.

Оказалось, что 41-летний мужчина на улице встретил компанию подростков. Школьники громко разговаривали и нецензурно выражались.

Мужчина сделал замечание, в ответ подростки нагрубили и убежали. Чуть позже мужчина вновь увидел на улице одного из мальчиков и снова выразил свое недовольство.

«Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности белоречанин ударил школьника кулаком и коленом по голове. Сделал он это из хулиганских побуждений», - сказано в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Мужчина признал свою вину и извинился перед пострадавшим и его матерью.

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#происшествие
#дети
#подростки
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В Ростовской области в ДТП с маршруткой погибли четыре человека
23 декабря 2023, 09:34

Фото: iStock/Anton Novikov

Четыре человека скончались, ещё 15 пострадали во время столкновения маршрутки с легковым автомобилем в Кагальницком районе Ростовской области.
РЕН ТВ сообщает, что ДТП случилось примерно в 7 часов утра 23 декабря.

«В результате ДТП с маршруткой погибли четыре человека. Госпитализированы 13 человек, двоим пострадавшим оказывается амбулаторная помощь», - сообщает собеседник.
На месте ДТП работают экстренные службы. Подробности выясняют.

Ранее в Псковской области в ДТП погибли две сотрудницы комитета по сельскому хозяйству и государственному технадзору, а также водитель автобазы правительства региона. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников сообщил в своём Телеграм-канале.

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#дтп
#авария
#новости
#происшествие
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На трассе Екатеринбург-Тюмень погиб человек — ГИБДД
23 декабря 2023, 04:52

Фото: iStock/gorodenkoff

На 310-м км автодороги Екатеринбург-Тюмень погиб человек, сообщили в Тюменском областном управлении ГИБДД. Уточняется, что на трассе съехал в кювет электромобиль.
«Электромобиль съехал в кювет и опрокинулся на 310-м километре автодороги Екатеринбург-Тюмень. Водитель погиб», — пишет ведомство в Телеграм-канале.

Подробности произошедшего и личность водителя в настоящее время устанавливаются.

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#дтп
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#автодороги
#екатеринбург
#смерть
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Рогов: Украинский БПЛА разрушил жилой дом в Бердянске
23 декабря 2023, 03:40

Фото: iStock/Sergii Vasylchenko

В пятницу, 22 декабря, вечером украинские БПЛА атаковали город Бердянск в Запорожской области. Один из беспилотников стал причиной разрушения жилого дома, проинформировал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Телеграм-канале.
В публикации говорится, что благодаря системам РЭБ и ПВО над жилыми кварталами Бердянска нейтрализовали шесть вражеских дронов. При этом один из БПЛА упал на жильё мужчины.

«По счастливой случайности проживавший в нем мужчина не пострадал, однако строение более не пригодно для проживания», — написал Рогов.

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#беспилотник
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#всу
#рф
#пво
#рогов
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В Хабаровском крае грузовой поезд столкнулся с автомобилем
23 декабря 2023, 02:27

Фото: iStock/teppakorn_tongboonto

В Амурском районе Хабаровского края грузовой поезд столкнулся с автомобилем. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура в cобственном Telegram-канале.
«[Комсомольская-на-Амуре транспортная прокуратура] проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта по факту столкновения грузового поезда с остановившемся в габарите пути автомобилем», — говорится в сообщении надзорного ведомства (цитата газеты «Известия»)

Уточняется, что ДТП произошло на перегоне «Падали-Эльбан» Дальневосточной железной дороги/ Из-за столкновения локомотив вышел из колеи пути без опрокидывания, пострадавших нет. Сейчас проводятся аварийно-восстановительные работы.

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#столкновение
#поезд
#автомобиль
#дтп
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Задержан замгендиректора «Роскосмоса» Фролов
СК: Замгендиректора «Роскосмоса» Фролов задержан по делу о мошенничестве
23 декабря 2023, 02:10

Фото: iStock/Rawf8

В «Роскосмосе» сообщили о задержании заместителя гендиректора госкорпорации Олега Фролова. Детали обвинения и следственных мероприятий в его отношении находятся в ведении СК РФ, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.
Как уточнили в Следственном комитете, Фролова и индивидуального предпринимателя (представителя коммерческой организации) обвиняют в мошенничестве в крупном размере.

По версии следователей, заместитель генерального директора «Роскосмоса» вступил в преступный сговор с ещё двумя соучастниками преступления. СК утверждает, что они похитили из госбюджета не менее 435 млн. руб.

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#человек
#ск
#мошенничество
#роскосмос
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SHOT: Сухогруз Blue Shark сняли с мели под Анапой
23 декабря 2023, 01:29

Фото: iStock/InfinitumProdux

Сухогруз Blue Shark сняли с мели в посёлке Витязево под Анапой силами Росморречфлота и начали буксировку к ближайшей гавани. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
В морском агентстве дополнили, что его буксируют для того, чтобы экипаж смог опробовать работу главного двигателя, а также других систем и оборудования. В дальнейших планах спасателей обеспечить постановку судна на якорь в границах порта «Кавказ».



Ранее водолазы обследовали состояние 160-метрового судна, проанализировали повреждения и дали добро на транспортировку. Буксировка стала возможна из-за того, что владелец судна вышел на связь с властями.

Напомним, сухогруз был пришвартован в порту Тамани, однако во время шторма его сорвало с якоря и отнесло почти на 60 километров в сторону, к посёлку Витязево, где судно и село на мель. Blue Shark принадлежит компании White Shark Shipping LTD-LIB, которая базируется в Греции. В настоящее время на борту корабля находятся несколько видов судовых запасов: мазут, дизельное топливо, вода, балласт, а также груз ячменя — 2746 тонн.

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#судно
#корабль
#шторм
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В Москве нашли мёртвым актёра из сериала «СашаТаня»
МК: В Москве нашли мёртвым актёра из сериала «СашаТаня» Егора Найдовича
23 декабря 2023, 01:11

Фото: iStock/jorgeantonio

В Москве обнаружен мёртвым российский актёр Егор Найдович, сыгравший в сериале «СашаТаня». Его тело нашёл сосед, с которым они совместно арендовали квартиру, пишет «МК».
«Тело мужчины обнаружил сосед, с которым погибший арендовал трехкомнатную жилплощадь на улице Академика Комарова. Когда жилец с супругой вернулся домой, то увидел бездыханное тело Найдовича, лежащее на кровати», — говорится в публикации.

Егору Найдовичу было 43 года. По словам соседа, в последнее время он мало снимался, а большую часть времени тратил на написание сценариев. Он также добавил, что актёр стал «крепко выпивать», что могло сказаться на его здоровье.

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#здоровье
#мужчины
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Во Франции пять человек задержали по подозрению в подготовке теракта
23 декабря 2023, 00:50

Фото: iStock/AUFORT JEROME

Во Франции контртеррористические службы под руководством Национальной антитеррористической прокуратуры задержали пять человек по подозрению в подготовке теракта. Об этом пишет Est Republicain.
«Антитеррористическая операция, проводимая из Парижа Национальной антитеррористической прокуратурой (PNAT), прошла 22 декабря в департаменте Мерт-и-Мозель. Пять человек были одновременно задержаны в рамках операций в городе Нанси, коммунах Вандевр-ле-Нанси и Туль», — говорится в публикации.

В настоящее время идёт расследование по факту создания преступной террористической группы, подготавливавшей ряд преступлений, которые связаны с посягательством на жизнь людей.

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